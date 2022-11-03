Армия Израиля заявила о ракете, выпущенной из сектора Газа | 360°

03 ноября 2022, 23:45
Армия Израиля заявила о ракете, выпущенной из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о перехваченной ракете, которую выпустили из сектора Газа
Палестинцы из сектора Газа выпустили вечером 3 ноября одну ракету в сторону израильской территории, сработала система ПВО, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
«Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Противовоздушные силы Армии обороны Израиля запустили ракету-перехватчик. Ракета, по-видимому, была перехвачена», — отмечается в заявлении.
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Воздушная тревога была объявлена в трех населенных пунктах Израиля. Это был первый случай срабатывания сигнала тревоги после окончания операции израильской армии «Рассвет», проходившей в начале августа.
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В последнее время ситуация вокруг Израиля стала накаляться. Глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе. В результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах погибли 15 человек.
Кроме того, израильские власти отказались поставлять оружие для нужд Украины. В Киеве тут же обратились к США с просьбой надавить на Тель-Авив и заставить изменить свое решение.
Израиль
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