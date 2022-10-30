Иран обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе | 360°

Мир 30 октября 2022, 15:44 Иран обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе Председатель парламента Ирана Галибаф обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе YouTube

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Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Израиль в организации теракта в Ширазе, сообщило агентство Mehr. Жертвами стрельбы у мавзолея Шах-Черах 26 октября стали 15 человек.

«„Сионистский режим“ должен знать, что он не может спрятаться за маской террористов ИГ* (группировка запрещена в РФ)», — сказал Галибаф.

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Политик подчеркнул, что виновные в теракте обязательно понесут ответственность за кровь, пролитую на территории Ирана. Он подчеркнул, что «сионистский режим» не может прятаться за маской лондонского телевидения. Никаких пояснений фразы Галибаф не дал.

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Здание мавзолея Шах-Черах построили в XIV веке. Он является одной из главных достопримечательностей города Шираз. Стрельбу возле его стен открыли трое неизвестных. Они открыли огонь по паломникам, которые молились в храме.

Двух подозреваемых задержала полиция. Их подельника продолжают искать. По данным СМИ, преступники могут быть не гражданами Ирана.

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ.