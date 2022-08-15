Армия Китая провела учения в южной части Тайваньского пролива

Народно-освободительная армия Китая сообщила об учениях, которые были проведены в южной части Тайваньского пролива, в районе островов Пэнху.

«В ходе совместных боевых учений и патрулирования пилоты Восточной зоны боевого командования НОАК провели наблюдение за архипелагом Пэнху», — привело опубликованное заявление Восточной зоны боевого командования РИА «Новости».

Учения стали ответом на политические игры США и Тайваня, которые, по мнению китайской стороны, «разрушают мир и стабильность в Тайваньском проливе».

О маневрах было объявлено после того, как накануне на Тайвань прибыла делегация конгрессменов США во главе с сенатором Эдом Марки.

Серия военных учений Китая стартовала 4 августа после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, хотя власти КНР выступили против этой поездки и предупредили о последствиях провокации. Позже в НОАК заявляли, что намерены регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.