Армения показала видео отступления войск Азербайджана из Матагиса

Министерство обороны Армении опубликовало видео с артобстрелом в Мартакертском районе Нагорного Карабаха. Как утверждает оборонное ведомство, в ролике запечатлено отступление азербайджанских войск.

«Побег из Матагиса», — подписала видео пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Twitter. На кадрах видны взрывы и убегающие военнослужащие.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны заняла Джебраил в Карабахе и несколько сел в его районе. Кроме того, он уже заявлял о контроле над селами в Тертерском и Физулинском районах Карабаха.

Военные действия продолжаются на территории непризнанного Нагорного Карабаха уже больше недели. Первые удары произошли 27 сентября. В обострении конфликта друг друга обвиняют Азербайджан и Армения. Позже в ситуацию с открытой поддержкой Баку вмешалась Турция.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова подключиться к урегулированию конфликта на линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что Ереван готов обсудить ввод российских миротворцев в Карабах на заседании Минской группы ОБСЕ.