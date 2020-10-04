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    04 октября 2020, 16:21

    Азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Нагорном Карабахе — Алиев

    Андрей Иванов

    Армия Азербайджана заняла Джебраил в Карабахе и несколько сел в его районе. Об этом заявил на своей странице в Twitter азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, военные «освободили город».
    Азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Нагорном Карабахе — Алиев

    «Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!» — написал Алиев.

    Ранее Алиев сообщил о контроле над селами в Тертерском и Физулинском районах Карабаха.

    Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в агрессии. Позже в конфликт на стороне Баку вмешалась Турция. Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос о российских миротворцах в регионе.

    Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» подчеркнул, что ввести миротворцев из России в Карабах будет непросто, потому что «рана кровоточит с обеих сторон». Он назвал это желание Пашиняна логичным, а турецкое присутствие в регионе — еще одной проблемой на пути к миру.

    Новости SMI.FM