«Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!» — написал Алиев.

Ранее Алиев сообщил о контроле над селами в Тертерском и Физулинском районах Карабаха.

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в агрессии. Позже в конфликт на стороне Баку вмешалась Турция. Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос о российских миротворцах в регионе.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» подчеркнул, что ввести миротворцев из России в Карабах будет непросто, потому что «рана кровоточит с обеих сторон». Он назвал это желание Пашиняна логичным, а турецкое присутствие в регионе — еще одной проблемой на пути к миру.