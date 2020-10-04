Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном ситуацию в Карабахе по телефону. Российский министр заявил, что Москва готова подключиться к урегулированию конфликта на линии соприкосновения.

«С российской стороны <…> отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сообщил сайт Министерства иностранных дел России.

Главы дипломатических ведомств двух стран обсудили вопросы, связанные с поиском разрешения нагорнокарабахского конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить на заседании Минской группы ОБСЕ вопрос ввода в Карабах российских миротворцев. По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, это логичное решение, однако воплотить его в жизнь будет непросто, так как в ситуации замешан турецкий фактор.

Война в Карабахе продолжается уже восьмой день. В воскресенье, 4 октября, весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. Армения и Азербайджан обвиняют в агрессии друг друга. С обеих сторон есть потери как среди военных, так и среди мирных жителей.