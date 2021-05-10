Названа дата досрочных выборов в парламент Армении

Досрочные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 20 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. Документ опубликован на официальном сайте главы республики.

«Назначить внеочередные выборы в Национальное Собрание 20 июня 2021 года. Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

В понедельник, 10 мая, депутаты парламента Армении во второй раз не смогли выбрать нового главу правительства. В таких случаях конституция предусматривает роспуск парламента.

Ушедший в отставку премьер-министр Никол Пашинян объявлял, что он намерен добиваться в стране внеочередных выборов депутатов. В ходе предвыборного периода он продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Действующий состав Национального собрания Армении останется работать и после роспуска. Окончательно депутаты оставят свои посты только на открытии первой сессии нового парламента. Пашинян уже заявлял, что политические сил должны выдвинуть своих кандидатов, в противном случае нового премьер-министра изберет его фракция.