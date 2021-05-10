Парламент Армении распустят

Парламент Армении во второй раз не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Теперь, согласно законодательству страны, он будет распущен.

За кандидатуру Пашиняна проголосовал один депутат, 76 депутатов воздержались, еще один политик высказался против, сообщило РИА «Новости».

Пашинян подал в отставку 25 апреля. После правящая фракция «Мой шаг» выдвинула его кандидатом на пост премьера. Эти процедуры были необходимы для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

Первый раз армянский парламент не избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны на специальном заседании 3 мая. По результатам голосования за выступил только один парламентарий, 75 депутатов воздержались, трое выступили против.

В нынешнем составе парламент Армении будет работать и после роспуска. Срок его полномочий завершится только с момента открытия первой сессии новоизбранного Национального собрания. Дата внеочередных парламентских выборов назначается своим указом президента страны. Пашинян заявлял, что они могут пройти 20 июня.

По его словам, если политические силы не выдвинут своих кандидатов, то нового премьер-министра страны изберет его фракция.