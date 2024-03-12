Мир 12 марта 2024, 19:41 Армения назвала сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана Пашинян: пограничники России покинут аэропорт Звартноц в Армении до 1 августа РИА «Новости»

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Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Сроки их вывода озвучил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. С этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», — сказал он.

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Глава армянского правительства назвал отвод российских пограничников рабочим, а не политическим процессом.

Также Пашинян заявил, что Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Он уточнил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным более двух месяцев.

Вопрос выхода Армении из ОДКБ обсуждают с мая 2023 года. Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности.