Мир 24 февраля 2024, 18:59 Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе Аппарат Президента Республики Армения

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Минобороны Азербайджана проинформировало об обстреле позиций со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.

По информации Минобороны Азербайджана, соседняя страна атаковала азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района в 11:45 по московскому времени. В то же время армянская сторона заявила об обстреле района Верин Шоржа в Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные открыли огонь по этой территории в 11:30 по московскому времени. О пострадавших ни одна сторона не сообщила.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке Азербайджана к войне с республикой. Он назвал маловероятным возможность мирного сосуществования двух государств. Азербайджанский МИД опроверг слова Пашиняна и назвал его высказывания необоснованными.