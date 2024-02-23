Мир 23 февраля 2024, 14:26 Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в подготовке войны с Арменией РИА «Новости»

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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне со стороны Азербайджана являются необоснованными. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», — подчеркнули в министерстве.

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В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению — это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений — ввести в заблуждение международную общественность.

Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.

Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.