23 февраля 2024, 14:26
Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией
МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в подготовке войны с Арменией
Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне со стороны Азербайджана являются необоснованными. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», — подчеркнули в министерстве.
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В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению — это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений — ввести в заблуждение международную общественность.
Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.
Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.
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