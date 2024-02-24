24 февраля 2024, 08:27
Аргентинская провинция выдвинула руководству страны ультиматум
Аргентинская провинция Чубут пригрозила Милею бунтом из-за налоговых сборов
Аргентинская провинция Чубут может прекратить поставлять нефть и газ федеральному правительству, если региону не направят полагающиеся ему доходы от налогов. Об этом заявил губернатор Игнасио Торрес в соцсети X.
Он отметил, что провинции являются неотъемлемой частью государства и заслуживают уважения. Торрес назвал шантажом действия президента Хавьера Милея и призвал вернуть региону положенные ему средства.
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«Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву», — подчеркнул губернатор.
О напомнил, что в феврале власти «незаконно удержали» 13,5 миллиона долларов, которые составляли более трети месячной доли налоговых сборов для региона.
«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», — выдвинул ультиматум глава провинции.
Ранее аргентинский президент объявил о проведении 300 «шоковых» реформ. Он пообещал «встряхнуть» экономику страны, чтобы улучшить ее положение в долгосрочной перспективе.
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