Мир 29 января 2024, 09:38 «Никакого плана Б нет». Милей заверил, что обещанные реформы в Аргентине выполнят Президент Аргентины Милей пообещал выполнить обещанные реформы Lucas Aguayo Araos / Global Look Press

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Президент Аргентины Хавьер Милей заверил, что не откажется от своих предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, пусть реформы в краткосрочной перспективе могут оказать и негативные последствия. Об этом политик заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Никакого плана Б нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», — подчеркнул Милей.

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В конце минувшего года президент Аргентины утвердил 300 реформ в сфере экономики. Среди них были в том числе правила, которые препятствуют приватизации публичных компаний. Также в перечне был и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет, а также перекладывать на владельца недвижимости все чрезвычайные расходы.

В беседе с WSJ Милей подчеркнул, что это лишь четверть реформ, которые предлагается провести.

«Как только эти законы будут приняты, мы готовы добиваться большего», — добавил политик.