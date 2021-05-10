Apple обратилась в суд из-за многомиллионного штрафа от ФАС

Американская компания Apple собралась судиться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России после штрафа на 906 миллионов рублей (более 12 миллионов долларов). Об этом сказано на сайте с картотекой арбитражных дел.

Предварительное заседание состоится 21 июня 2021 года. От представителя Apple нужны будут доказательства, которые обоснуют требования компании. От ФАС в суде ждут письменный мотивированный отзыв на поданное заявление.

26 апреля ФАС оштрафовала американскую корпорацию на 12 миллионов долларов по заявлению «Лаборатории Касперского», которая обвинила Apple в доминирующем положении на рынке. В ведомстве завершили рассмотрение этого дела еще в августе 2020 года.

ФАС выдала компании предписание об устранении нарушений по распространению приложений в AppStore без потери функционала. Сейчас исполнение предписания антимонопольного органа приостановили из-за обжалования штрафа в суде. Через неделю после этого Еврокомиссия обвинила Apple в создании препятствий для свободной конкуренции музыкальных приложений на европейском рынке.