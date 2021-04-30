Еврокомиссия обвинила Apple в препятствовании конкуренции среди музыкальных приложений

Еврокомиссия посчитала, что Apple препятствует свободной конкуренции музыкальных приложений на европейском рынке. Для этого компания якобы использует строгие правила в App Store.

«Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она искажает конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, поскольку злоупотребляла своим доминирующим положением по распространению приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store», — процитировало РИА «Новости» пресс-релиз Еврокомиссии.

Правила, действующие в App Storе, как посчитали в ЕК, усложняют конкуренцию среди сервисов потоковой передачи музыки и лишают пользователей выбора, в том числе среди более дешевых альтернатив.

Еврокомиссия рассматривала дело Apple после жалобы со стороны Spotify.

В июне прошлого года Еврокомиссия рассматривала жалобу на обязательное использование собственной системы покупок Apple внутри приложений. Это не позволяло разработчикам информировать пользователей о возможности сэкономить, оплатив услугу вне приложения.