ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Apple оштрафовали в России на 12 миллионов долларов. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Речь идет о производстве по заявлению АО «Лаборатория Касперского», которое обвинило американскую корпорацию в доминирующем положении на рынке.

Рассмотрение антимонопольного дела ФАС завершила в августе 2020 года.

Ведомство установило, что Apple отдавала преимущество собственным программам для установки на операционную систему iOS. Это привело к ухудшению условий для распространения продуктов конкурирующих компаний. В частности, приложения «Родительский контроль».

Также ФАС установила, что в документации Apple содержатся положения, по которым она имеет право не допускать в магазин приложений App Store продукты разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства.

Ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений по распространению приложений в App Store без потери функционала. В минувший понедельник, 26 апреля, ФАС наложила на Apple оборотный штраф в размере 906,3 миллиона рублей (более 12 миллионов долларов США).

В настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.