Апокалиптические пейзажи разрушенной ВСУ Марьинки показали на видео

В Сети появились видеокадры из населенного пункта Марьинка, где войска Донецкой Народной Республики ведут борьбу с националистическими украинскими формированиями. Видео показал Telegram-канал «Неофициальный БеZсоноV».

На кадрах видно, что значительная часть жилых домов окутана дымом, мелькают блики взрывов. Многие из построек разрушены.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне сообщил, что войска республики продвигаются в Марьинке и взяли под свой контроль примерно 35% территории.

Также Басурин сообщил, что украинское руководство перебросило ближе к Донецку националистическое подразделение «Правый сектор»*, где боевики захватили одну из школ.

* запрещенная в России военизированная организация.