Бойцы ДНР взяли под контроль треть города Марьинка

Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают продвижение в городе Марьинка. Пока под их контролем находится около 35% территории населенного пункта. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что город сильно укреплен, поэтому продвижение идет тяжело. Кроме того, там осталось большое количество мирных жителей.

«По Марьинке: на данный момент мы контролируем где-то 30−35% населенного пункта», — заявил Басурин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей еще не освобожденных городов покинуть территорию, так как ВСУ планируют использовать их в качестве живого щита.

Он добавил, что вооруженные силы республики усилили наступление на позиции украинских боевиков, чтобы вывести из-под удара Донецк, Горловку и Ясиноватую.