Националисты из «Правого сектора» захватили школу под Горловкой

Киевские власти перебросили к населенному пункту Новгородское севернее Донецка подразделения боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, написал ТАСС.

По его словам, власти ДНР получили информацию о переброске националистов через специализированный Telegram-бот. Проведенная разведка подтвердила эти сведения.

«Нацисты расположились в корпусе школы № 17 по улице Молодежная», — заявил Басурин.

Также известно, что нацисты захватывают транспорт у местного населения, действуя в гражданской одежде с целью дезинформирования военных ДНР.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.