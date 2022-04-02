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    02 апреля 2022, 12:24

    Националисты из «Правого сектора» захватили школу под Горловкой

    Басурин сообщил о переброске к Донецку подразделений «Правого сектора»*

    Максим Зинкин

    Киевские власти перебросили к населенному пункту Новгородское севернее Донецка подразделения боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, написал ТАСС.

    По его словам, власти ДНР получили информацию о переброске националистов через специализированный Telegram-бот. Проведенная разведка подтвердила эти сведения.

    «Нацисты расположились в корпусе школы № 17 по улице Молодежная», — заявил Басурин.

    Также известно, что нацисты захватывают транспорт у местного населения, действуя в гражданской одежде с целью дезинформирования военных ДНР.

    *«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.