МИД Украины высказался против отмены антироссийских санкций

«Последние манипуляционные предложения российского чиновника К. Косачева „отменить санкции в связи с коронавирусом“ ярко подтверждают, что действующие экономические ограничения против России в связи с агрессией против Украины ощутимо влияют на российскую экономику», — считают в украинском МИДе.

В ведомстве уверены, что санкции необходимы для «обуздания государства-агрессора». А для России единственный способ избавиться от санкций — «прекратить агрессию против Украины, прекратить оккупацию украинских земель». По мнению украинских политиков, миру надо объединиться против пандемии, но это не повод игнорировать «агрессию».

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт выступил за то, чтобы снять с России санкции, дабы не усугублять ситуацию при вспышке COVID-2019. В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что по этим же причинам странам БРИКС нужно полностью отменить все экономические санкций, которые были введены в обход СБ ООН.