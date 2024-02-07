07 февраля 2024, 08:16
Антироссийские санкции назвали слабыми на Украине
Глава отдела НАПК Украины Загребельская назвала слабыми санкции ЕС против России
Евросоюз ввел очень слабые санкции против России. Такое мнение выразила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская, сообщило издание EUobserver.
«Слаб ли этот [13-й] пакет? Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми», — высказалась она.
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Журналист задал ей вопрос, насколько в перспективе возможно ужесточение антироссийских санкций. Она указала на то, что «не верит в волшебство».
Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель на конференции в Польше раскрыл детали нового пакета рестрикций. По его словам, очередные антироссийские санкции затронут физические лица и организации, которые якобы принимали участие в обходе введенных Евросоюзом ограничений.
ЕС планирует принять 13-й пакет санкций против РФ к 24 февраля. По словам политолога Владимира Шаповалова, эти рестрикции будут нести символическое значение. Как уточнил он, ничего нового в пакете не будет.
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