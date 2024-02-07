Мир 07 февраля 2024, 08:16 Антироссийские санкции назвали слабыми на Украине Глава отдела НАПК Украины Загребельская назвала слабыми санкции ЕС против России piqsels

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Евросоюз ввел очень слабые санкции против России. Такое мнение выразила глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская, сообщило издание EUobserver.

«Слаб ли этот [13-й] пакет? Мы можем сказать, что все предыдущие меры были слабыми», — высказалась она.

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Журналист задал ей вопрос, насколько в перспективе возможно ужесточение антироссийских санкций. Она указала на то, что «не верит в волшебство».

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель на конференции в Польше раскрыл детали нового пакета рестрикций. По его словам, очередные антироссийские санкции затронут физические лица и организации, которые якобы принимали участие в обходе введенных Евросоюзом ограничений.

ЕС планирует принять 13-й пакет санкций против РФ к 24 февраля. По словам политолога Владимира Шаповалова, эти рестрикции будут нести символическое значение. Как уточнил он, ничего нового в пакете не будет.