Власть 05 февраля 2024, 19:02 Политолог Шаповалов: новый пакет антироссийских санкций ЕС будет иметь символическое значение

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Евросоюз готовится принять 13-й пакет санкций в отношении России к 24 февраля. Эти ограничения будут иметь главным образом символическое значение, сообщил политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, все возможные направления санкций уже задействованы, поэтому ничего потенциально нового в пакете не будет. Речь идет именно о символическом шаге, о чем свидетельствует и дата.

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«Все самые страшные с точки зрения Запада санкции давно реализованы и не дали ровным счетом никакого положительного для Запада результата», — отметил Шаповалов.