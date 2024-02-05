Мир 05 февраля 2024, 17:20 Боррель раскрыл подробности нового антироссийского пакета санкций ЕС Боррель: новый пакет санкций затронет участвующие в обходе ограничений компании piqsels

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Новый пакет санкций против России коснется физлиц и организаций, которые якобы участвовали в обходе введенных Евросоюзом ограничений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве, сообщило РИА «Новости».

По словам Борреля, страны-участницы ЕС еще не согласовали санкции, поэтому он не может озвучить названия компаний, попавших в список.

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«Работа продолжается, персональные санкции затронут много физлиц и организаций», — подчеркнул глава евродипломатии.

Он также указал, что объединение обсуждает санкции против России на ежемесячной основе. В санкционный список включат иностранные компании, якобы участвующие в обходе ограничений, добавил Боррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что санкции ЕС приурочат к 24 февраля. В издании отметили, что объединению вряд ли удастся согласовать пакет мер к этой дате, проинформировал RT.

Информацию о новых санкциях подтвердило также немецкое информагентство DPA. По его данным, Евросоюз введет ограничения против 200 физлиц и компаний.