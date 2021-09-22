Эрдоган заявил, что Турция не признает «аннексию» Крыма

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что страна не признает аннексию Крыма и не считает его частью России.

Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», — отметил он.

Ранее МИД Турции заявил, что выборы, которые прошли в Крыму 17–19 сентября, не имеют юридической силы для Анкары. В ведомстве заявили, что страна не признает присоединение полуострова к России и продолжает считать его частью Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму. Он также добавил, что Москва открыто говорит об этом своим турецким коллегам, но сожалеет, что они сделали такое заявление.

Песков также добавил, что Турция остается партнером России, и разногласия, которые между ними есть, не должны стать препятствием для развития двусторонних отношений. При этом РФ продолжит объяснять стране свою позицию, но не изменит решение по Крыму.