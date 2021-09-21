Представитель МИД Захарова рассказала о последствиях непризнания Турцией выборов в Крыму

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы, которые явно не пойдут на пользу развитию двусторонних отношений. Так оно прокомментировала заявления Турции о непризнании выборов в Крыму. Интервью появилось в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», написал «Интерфакс».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — отметила Захарова.

Представители турецкого МИД высказались о непризнании легитимности выборов, которые прошли на территории Крыма, как и по всей России, с 17 по 19 сентября.

Согласно данным голосования по федеральному округу, в Госдуму проходят партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партия «Новые люди». По одномандатным округам в Госдуму также проходят представители Партии Роста, «Гражданской платформы», партии «Родина» и пять самовыдвиженцев.