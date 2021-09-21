Кремль выразил сожаление из-за позиции Турции по выборам в Крыму

Кремль не примет заявления Турции о нелегитимности выборов в Крыму. Москва открыто говорит об этом своим коллегам в Анкаре, при этом сожалея, что они выбрали такую позицию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Кремль не приемлет такие заявления и открыто об этом говорит своим коллегам в Турции.

«Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

У Пескова спросили, является ли Турция дружественной страной, если не признает границ России. Он подчеркнул, что она, безусловно, является партнером РФ, а разногласия, которые между ними есть, не должны стать препятствием для развития двусторонних отношений и взаимодействия в разных вопросах.

При этом по точкам разногласий Россия продолжит работать с Турцией, разъясняя коллегам свою точку зрения, в расчете на то, что рано или поздно «удастся сблизить позиции». Однако менять свою позицию по Крыму Россия не может.

Ранее МИД Турции заявил, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. В ведомстве подчеркнули, что страна не признает присоединение полуострова к территории России.