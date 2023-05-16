Мир 16 мая 2023, 19:10 Анатолий Чубайс запросил долгосрочные документы в Израиле — СМИ Detaly: экс-глава «Роснано» Чубайс с женой запросил в МВД Израиля долгосрочные документы РИА «Новости»

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Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс запросил в МВД Израиля долгосрочные документы, сообщило издание Detaly. Авторы статьи отметили, что вместе с экс-главой «Роснано» запрос сделала и его супруга Авдотья Смирнова.

По данным журналистов, Чубайс планирует обменять временное удостоверение личности на постоянный документ или заказать биометрический загранпаспорт Израиля. Бывшего чиновника в компании супруги заметили в отделении МВД на севере страны, в городе Ноф-ха-Галиль.

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Авторы статьи добавили, что Анатолий Чубайс перебрался в Израиль весной 2022 года. Там у него есть «как минимум один объект недвижимости», добавило издание.

Позже в беседе с ТАСС Чубайс опроверг появившиеся в СМИ сообщения.

«Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности», — отметил он.

Прошлым летом экс-глава «Роснано» заболел. Медики выявили у него синдром Гийена — Барре. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.