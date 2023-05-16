16 мая 2023, 19:10
Анатолий Чубайс запросил долгосрочные документы в Израиле — СМИ
Detaly: экс-глава «Роснано» Чубайс с женой запросил в МВД Израиля долгосрочные документы
Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс запросил в МВД Израиля долгосрочные документы, сообщило издание Detaly. Авторы статьи отметили, что вместе с экс-главой «Роснано» запрос сделала и его супруга Авдотья Смирнова.
По данным журналистов, Чубайс планирует обменять временное удостоверение личности на постоянный документ или заказать биометрический загранпаспорт Израиля. Бывшего чиновника в компании супруги заметили в отделении МВД на севере страны, в городе Ноф-ха-Галиль.
Реклама
Авторы статьи добавили, что Анатолий Чубайс перебрался в Израиль весной 2022 года. Там у него есть «как минимум один объект недвижимости», добавило издание.
Позже в беседе с ТАСС Чубайс опроверг появившиеся в СМИ сообщения.
«Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности», — отметил он.
Прошлым летом экс-глава «Роснано» заболел. Медики выявили у него синдром Гийена — Барре. После прохождения курса лечения его выписали из больницы.
Израиль
Анатолий Чубайс
Реклама
Реклама