Врачи окончательно подтвердили синдром Гийена — Барре у бывшего специального представителя России Анатолия Чубайса. Об этом со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Чубайс до сих пор находится в реанимации, несмотря на то, что его состояние стабилизировалось.

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», — написала Собчак.

Журналист исключила домыслы СМИ, что Чубайс попал в больницу из-за заражения коронавирусом. Она подчеркнула, что политик перенес инфекцию два года назад, а со времени последней прививки прошло всего шесть месяцев.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на близкие к Чубайсу источники сообщила, что предварительным диагнозом политика врачи называли редкое неврологическое расстройство. Собеседники издания подчеркнули, что риска для жизни у попавшего в больницу россиянина нет. В данный момент Чубайс проходит лечение в городе Ольбия на Сардинии, куда его доставили с соседнего курорта Порто-Черво после его жалоб на онемевшие руки и ноги.

Синдром Гийена — Барре — заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать периферические нервы. У пациентов диагностируют проблемы с дыханием и сердечным ритмом, а также частичный паралич конечностей.