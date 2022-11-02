Аналитик сравнил политическую судьбу президента Украины и Лиз Трасс | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 12:02 Аналитик сравнил политическую судьбу президента Украины и Лиз Трасс Аналитик Гуреев: президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Лиз Трасс Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Владимир Зеленский на посту президента Украины устраивает Запад, но это может измениться. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил «360», что американские политики уже присматривают ему замену и готовят «план Б».

Украинское государство находится между Западом и Россией. Выгодное географическое положение могло бы стать богатством этой страны — сделать ее буферной зоной, позволить торговать и с Россией, и с Европой. Но украинские политики, начиная с 1991 года, пошли по другому пути, более простому, отметил он.

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«Опять же ввиду географического положения западные, но, в первую очередь, американские политики продавливали ситуацию, которая расцветала в западных регионах Украины, связанную с национализмом, преследованием неонацистских и в некой степени фашистских идеологий и удовлетворение именно этого электората», — отметил Данила Гуреев.

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Это сыграло свою роль, особенно сегодня, когда к власти пришел Владимир Зеленский. Он заступал на пост как миротворец, независимый политик, представитель народа. Но сама конъюнктура элит на территории Украины всегда складывалась таким образом, что вне зависимости от того, какой президент приходит и какие лозунги выдвигает, он вынужден плясать под западную дудку. Аналитик заявил, что современная Украина полностью находится в вассальной зависимости от стран Запада, а точнее от США.

«Все политические решения на территории Украины курируются с Запада и Западу подчиняются. Поэтому любой политик на Украине — это человек, который согласован в американском посольстве так или иначе не является субъектом своей политической деятельности. И вот Владимир Зеленский — один из таких политиков», — сказал он.

Сейчас Владимир Зеленский как лидер нации и государства полностью удовлетворяет нужды США. Но нет гарантии, что в недалеком будущем ситуация не изменится.

Данила Гуреев провел аналогию с ушедшей в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. По его словам, она в некотором смысле тоже являлась ставленницей политических элит США и британского истеблишмента Великобритании, «демократического либерального» парламента.

«Ее выгнали буквально сразу. Никто не ожидал такого резкого изменения вектора в политических элитах Великобритании и для многих, в том числе, англичан, даже элиты, ее отстранение стало новостью. С Зеленским может произойти аналогичная ситуация», — сказал он.

Аналитик предупредил, что если Владимир Зеленский в чем-то не устроит американский электорат, от него избавятся таким же образом. Причем американцы уже находят запасные варианты и строят «планы Б» того, как будут развиваться события. Например, рассматривают кандидатуру советника руководителя офиса действующего президента Алексея Арестовича, продвигаю как национального героя министра обороны Украины Алексея Резникова.