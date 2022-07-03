Американцы высмеяли Байдена после его обращения к владельцам заправок

Президента США Джо Байдена высмеяли после его поста в Twitter с требованием к владельцам АЗС снизить цену до закупочной. Пользователи соцсети обвинили главу Белого дома в нелогичности и некомпетентности.

Американский президент опубликовал пост с требованием немедленно снизить цену на бензин. Он заявил, что владельцы заправок обязаны так поступить из-за времени «глобальных рисков». Американские читатели не преминули пошутить над президентом в комментариях под его постом.

«Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — написал с иронией пользователь greg, его процитировало РИА «Новости».

Другой пользователь пошутил, что пост президента в Twitter обязательно «поможет». Третий указал, что владельцы автозаправок и так работают практически без прибыли. Один комментатор спросил президента, понимает ли он основы спроса и предложения.

«Итак, мы переходим от «путинского повышения цен» к «просто бензоколонки дурят», — заметил Defiant L’s.

«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью», — заявил David Williams.

«Нам не нужны законы, нам просто нужны твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо», — резюмировал matt.

Ранее жители США высказались по поводу заявления Байдена, что терпеть высокие цены придется «столько, сколько потребуется, чтобы Украина победила Россию». Они выразили недоумение, ради чего американцы должны страдать и назвали помощь Украине пустой тратой ресурсов.