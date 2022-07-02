Американцев возмутили слова Байдена о вине России в высоких ценах на топливо

Жители США раскритиковали слова президента Байдена о высоких ценах на бензин в стране, когда он возложил вину за это на Россию. Читатели агентства Bloomberg резко прокомментировали высказывание главы Белого дома, который заявил, что американцам придется платить высокую цену за топливо столько, «сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину».

Под постом агентства в Twitter читатели остро отреагировали на слова американского лидера. Один из комментаторов обвинил в текущей инфляции тех, кто голосовал за Обаму и Байдена.

«„Сколько потребуется“ — это значит до ноября, потому что его глупость будет стоить демократам выборов», — отметил другой пользователь.

«И как скоро американцы возмутятся, что Украина того не стоит?» — задался вопросом читатель.

Байдена обвинили в том, что он сделал все возможное, чтобы Россия заработала на нефтегазовых ресурсах. Читатели считают, что президент США потерял всякую связь с реальностью.

«Не понимаю, чего ради американцам страдать ради Украины», — добавил Vabaghure.

«Объясните, чего ради американцам жертвовать ради конфликта, где выигрывать все равно нечего? Это пустая трата ресурсов», — добавил Omar at TX

«Читайте между строк: „Прекращать нашу схему отмывания денег на Украине мы не собираемся“», — высказал мнение читатель.

ФРЗ США видела резкий рост инфляции еще до начала проведения Россией специальной военной операции, об этом на заседании Сената заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Один из сенаторов подчеркнул, что это очередное свидетельство провальной экономической политики Байдена и перекладывание ответственности на Россию.