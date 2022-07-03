Байден потребовал от владельцев заправок незамедлительно снизить цены на топливо

Американский президент Джо Байден обратился к владельцам заправок с требованием, чтобы они незамедлительно снизили цену на бензин, аргументируя это периодом «глобальных рисков». Свое послание он разместил в соцсети Twitter.

«Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время <…> и глобальной опасности. Снизьте цену, <…> чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал Байден.

Цены на бензин в Америке начали расти в конце зимы, достигнув рекордных показателей сначала в марте, потом в мае. В июне стоимость топлива на заправках превысила пять долларов за галлон. Байден внес несколько предложений, чтобы снизить цены.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде глава Белого дома заявил, что американцам придется переплачивать за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Украина победила Россию. Это возмутило рядовых граждан США. Они выразили сомнение в необходимости участия Америки в конфликте, который их никак не касается. Они назвали это пустой тратой ресурсов.