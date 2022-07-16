Политолог объяснил разницу в приеме Путина и Байдена в Саудовской Аравии

Разница в отношении саудитов к президенту США Джозефу Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину связана с возросшим влиянием РФ в регионе. Такое мнение в интервью изданию Life выразил политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Несомненно, имеет место рост влияния России на Ближнем Востоке. Это началось еще в результате нашей операции в Сирии, которая позволила сохранить местное законное правительство, что привело к росту России на международном рынке нефти», — отметил он.

Также Мендкович сказал, что в нынешних условиях страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию (КСА), обеспокоены агрессией США в сторону России. Он предположил, что саудиты боятся такого же отношения к ним.

По его словам, это может объяснить разницу в приеме Путина и Байдена в КСА. Он предположил, что саудиты неспроста достаточно сдержанно общаются с Америкой и ищут контакты с Россией.

«Чтобы гарантировать свое будущее в новом мире», — сказал он.