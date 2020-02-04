Американцы помогут китайцам бороться с коронавирусом

Вашингтон решил подключиться к работе по борьбе с китайским коронавирусом. Власти КНР противиться не стали и разрешили американским экспертам присоединиться к делегации ВОЗ. Специалисты со всего мира полетят в Китай, чтобы на месте решить, как бороться с новой болезнью.

«Китай принял предложение США включить группу экспертов в состав миссии ВОЗ в Китае для изучения вируса и борьбы с ним», — приводит издание The Hill сообщение министерства здравоохранения и социальных служб США.

ВОЗ в Женеве 3 февраля представила Китаю полный состав делегации по борьбе с коронавирусом, в который включили и американских экспертов. Окончательное слово за Пекином.

С начала вспышки заболевания в декабре 2019 года жертвами коронавируса из Китая стали уже 426 человек. Заразились более 20 тысяч человек. Инфекция вышла за пределы континентального Китая. Люди болеют в других азиатских странах, а также Европе, США, Австралии и России. В РФ заболевших всего два человека. Они приехали из КНР. Сейчас они лежат в больницах в полной изоляции. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чунинг заявила, что смертность от нового коронавируса в КНР значительно ниже, чем от ОРВИ. Заражение 2019-nCoV — это всего 2,1% от всех случаев.