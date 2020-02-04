Коронавирус в России и мире. Главное на 4 февраля

Жертвами коронавируса 2019-nCoV только в Китае стали 426 человек, число заразившихся составляет более 20,4 тысячи человек. Инфекция уже вышла далеко за пределы континентального Китая: инфицированные есть и в России, и в Германии, и в США.

В России

Двое заболевших коронавирусом в России находятся сейчас в полной изоляции. Они нормально себя чувствуют. В Роспотребнадзоре рассказали, что новых случаев заражения больше не было.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В числе мер — депортация зараженных иностранцев. По его словам, вирус добавили в список особо опасных заболеваний. При этом, Мишустин подчеркнул, что в России есть все нужные лекарства и средства защиты, а ФАС контролирует ситуацию с необоснованным повышением цен в аптеках на маски и противовирусные препараты.

Из-за коронавируса Мишустин также подписал распоряжение о переносе даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.

Вспышка коронавируса заставила всех россиян, которые путешествовали организованными турами в Китай, вернуться на родину. В общей сложности из КНР вывезли 5,6 тысячи российских путешественников.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о поручении Россельхознадзору обеспечить временное ограничение на ввоз и транзит из Китая всех экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов. Ограничение будет действовать до 1 марта 2020 года. Также остановился импорт овощей и фруктов из Китая в Россию. «360» выяснил у российский ретейлеров, сможет ли страна прожить без продуктов из КНР.

Ограничения коснутся и всех иностранцев, въезжающих в Россию из Китая. Исключение сделано только для аэропорта Шереметьево (терминал F) и только для граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России.

А в Москве рынок «Садовод» на две недели ввел карантин для сотрудников, которые возвращаются из КНР. Сам торговый комплекс — один из крупнейших объектов для работы китайского торгового бизнеса в России, — на карантин не закроется. Администрация рынка организовала ежедневную дезинфекцию торговых рядов, санитарную обработку помещений и заведений общественного питания. Всех сотрудников постоянно осматривают врачи.

В мире

Сейчас число жертв коронавируса в Китае уже достигло 426 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей КНР. Инфицированы более 20,4 тысячи человек. Выздоровели пока только 632 пациента.

Китайским ученым удалось узнать новый способ передачи опасного коронавируса. По словам врачей, на ранней стадии заболевания у 10-20% инфицированных начинается диарея. РНК вируса обнаружили в образцах кала пациентов. Поэтому есть вероятность передачи 2019-nCoV фекально-оральным путем. Врачи отмечают повышенную необходимость соблюдения личной гигиены и мытья рук после туалета.

Опасность заразиться смертельным вирусом пробудила в людях расизм — в социальных сетях появились множество антикитайских публикаций, причем страдает не только КНР, но и вся Азия.

ВОЗ намерена бороться с распространением фейковой информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лечению, сообщает strana.ua. Организация планирует сотрудничать с корпорацией Google, чтобы ее сообщения и новости отображались первыми при поиске информации о коронавирусе. В планах ВОЗ сотрудничество и с соцсетями Facebook, Twitter, Tiktok и Tencent.