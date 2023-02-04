Власть 04 февраля 2023, 20:22 Украину предупредили о возмездии в случае атаки на Крым Зампред Совбеза Медведев: Украину ждет возмездие в случае атаки на Крым РИА «Новости»

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Возможная атака Украины на Крым приведет к эскалации конфликта и применению Россией любого оружия. Об этом заявил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что международное право уважает волю людей. Крым — часть России, поэтому любые атаки на полуостров будут означать удар по Российской Федерации.

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«Нападение на Крым означает нападение на Россию. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений», — высказался Медведев.

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что киевский режим планирует «отбить Крым обычным наступлением» за короткий срок. Врио главы МВД страны Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад, состоящих из военных, полицейских и пограничников, для захвата полуострова и Донбасса.

Медведев уже предупреждал украинские власти, что российские бойцы не будут вести переговоры в случае атаки на Крым. ВС России станут наносить удары возмездия по всей подконтрольной киевскому режиму территории.