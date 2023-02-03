Мир 03 февраля 2023, 23:51 Прорывной пиар с кровавым следом. Придуманные Украиной штурмовые отряды обречены на неудачу Военный эксперт Дандыкин назвал идею штурмовых отрядов Украины кровавым пиаром РИА «Новости»

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Штурмовые бригады для наступления на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики начали создавать на Украине. В новое вооруженное объединение войдут сотрудники государственной пограничной службы, полиции и национальной гвардии Украины, а также добровольцы. Пока что в создании штурмовых бригад увидели только попытку кровавого пиара, потому что участников этих объединений ждет такая же судьба, как и форсирующие Днепр группы — они гибнут ежедневно.

Виртуальная гвардия

О создании штурмовых бригад под названием «Гвардия наступления» объявил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что боеспособную основу составят полицейские, пограничники, а также военнослужащие Национальной гвардии.

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«В первую очередь это люди, которые прошли испытания 2014−2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022-м. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашей стране», — привела слова врио главы ведомства пресс-служба Нацполиции Украины.

Чтобы стать участников штурмовой бригады, добровольцу придется пройти медицинскую комиссию, физические и психологические тесты, а также индивидуальное и групповое обучение в составе отряда, которое займет до нескольких месяцев.

Всем сотрудникам силовых ведомств сохранят льготы и зарплаты, но к заданиям в тылу их привлекать не станут, а задействуют в операциях на передовой. Все остальные время они продолжат готовиться к предстоящему наступлению и тренироваться.

Всего в структуре МВД объединяют шесть действующих подразделений, а также две новых бригады — от пограничной службы и национальной полиции. Судя по Telegram-каналу «Гвардии наступления», пока все ограничилось только заявлениями.

Психологическая атака

Украинские власти прямо повторяют путь Гитлера, который в 1945 году собирал бригады для штурма Берлина. Делать из пограничников и бойцов внутренних войск пехотинцев, которые подойдут для взятия многоуровневых укрепленных позиций, как минимум странно. Об этом «360» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он сравнил эту ситуацию с эпизодом о «психической атаке» из советского фильма «Чапаев».

«Пограничники вообще не должны этим заниматься. Даже во время Великой Отечественной войны они охраняли тыл. Если даже украинские власти соберут эти бригады, чем они станут их вооружать?» — задался вопросом эксперт.

Сейчас в украинскую армию сгребают всех кого можно и нельзя из-за серьезных потерь на фронте. Не очень понятно, заметил Дандыкин, зачем набирать новых добровольцев для бригад.

«В любом случае, даже усиленные и тяжелые бригады — это пять тысяч человек, на деле три тысячи. Это люди, которые пройдут несколько километров и полягут. Так же, как сейчас идет форсирование Днепра мелкими группами. Они погибают и будут погибать», — заявил военный эксперт.

Он не исключил, что само заявление врио главы МВД Украины не более чем пиар, в котором ведомства соседней страны за последние месяцы сильно поднаторели. Но если добровольные штурмовые отряды действительно соберут, это будет тот же пиар, но уже кровавый: большая часть добровольцев не переживет наступлений.