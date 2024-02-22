Мир 22 февраля 2024, 12:30 Американцев призвали не ездить в Россию Госдеп США призвал американцев не ездить в Россию из-за «риска задержания» Unsplash

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал американцев не ездить в Россию. Так он отреагировал на задержание балерины Ксении Карелиной в Екатеринбурге, сообщило издание ABC News.

По мнению Миллера, в РФ никому не стоит ездить. Он считает, что власти страны задерживают и россиян, и американцев.

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«Поэтому мы постарались как можно яснее разъяснить, что ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию ни по какой причине», — высказался представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут просить доступа к Карелиной на основе соглашения, требующего уведомления второй страны.

У балерины есть как американское, так и российское гражданства. Ее задержали в Екатеринбурге 8 февраля по подозрению в госизмене. Женщина участвовала в акциях в поддержку Украины. Также ее обвинили в сборе средств на нужды ВСУ.

Она обжаловала арест. Апелляционное заседание пройдет 29 февраля.