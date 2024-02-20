Важное 20 февраля 2024, 09:48 ФСБ задержала жительницу Лос-Анджелеса в Екатеринбурге за сбор денег для ВСУ

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ФСБ задержала в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, собиравшую деньги на боеприпасы, экипировку и медикаменты для ВСУ. Женщина попала под уголовное дело о госизмене, ее уже арестовали.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы города Лос-Анджелес, <…> причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны», — процитировало РИА «Новости» сообщение пресс-службы ФСБ.

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Уточняется, что у женщины двойное гражданство — России и США. По предварительным данным, она собирала средства для ВСУ с самого начала спецоперации и не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.

Максимальная санкция по статье о госизмене (275 УК РФ) — пожизненное лишение свободы.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал на то, что Украина пытается вербовать россиян для организации диверсий. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, украинские спецслужбы стали использовать Telegram-каналы для вербовки россиян в разведдеятельность.