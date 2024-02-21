Криминал 21 февраля 2024, 07:39 Американка обжаловала свой арест в Екатеринбурге по подозрению в госизмене Суд в Екатеринбурге арестовал россиянку с гражданством США Zamir Usmanov/Global Look Press

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Подозреваемая в госизмене гражданка России и США Ксения Карелина обжаловала арест в Екатеринбурге. Заседание по апелляции назначили на 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал ее 8 февраля на два месяца. Подозреваемая подала апелляцию, но в назначенный день адвокат не явился на заседание. Из-за этого рассмотрение перенесли на 29 февраля.

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Жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством задержали в Екатеринбурге. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды украинской армии. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена».

Жителя Омска приговорили к 16 годам колонии строго режима за госизмену и диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Парень сотрудничал с украинскими спецслужбами.