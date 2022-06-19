Американцам стало стыдно за «танец» Байдена

Американцам стало стыдно за «танец» президента США Джо Байдена, который он исполнил у церкви в Делавэре после падения с велосипеда. Читатели New York Post посчитали, что хозяин Белого дома станцевал джигу, чтобы попытаться развеять слухи о своем слабоумии, написало РИА «Новости».

Байден попрыгал у церкви, когда его спросили, как он себя чувствует. За несколько часов до этого президента США упал с велосипеда, когда не смог вытащить ногу из крепления в педали.

NYP написала, что прыжки Байдена похожи на старинный британский танец джигу. Читатели пришли к мнению, что действительно похоже. Правда, мнения о том, зачем он это сделал, разошлись. Некоторые не поняли, зачем Байден сделал это.

«Ну, этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?» — задался вопросом один из них.

Другим, наоборот, даже понравилось. Один из читателей признался, что переживал о состоянии немолодого Байдена, когда тот упал с велосипеда. Но теперь понял, что все нормально.

«Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен», — написал читатель.

Еще один американец предположил, что это теперь новая фишка Байдена, чтобы показать, насколько он якобы здоров.

«О, эти три шага в ритме босановы», — закатил глаза другой читатель.

Но в целом поведение Байдена вызвало мало восторгов.

«Это все очень грустно и стыдно для США», — написали в комментариях.