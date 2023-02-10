10 февраля 2023, 07:34
Американский журналист рассказал, как Путин изменил мир
Журналист из США Хинкль: президент РФ Путин сделал мир многополярным
Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Хинкль поделился своим мнением в Twitter.
«Путин привел нас в многополярный мир», — заявил он.
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О том, что в мире намечаются контуры многополярности, не раз говорил и сам российский президент. В конце января в обращении к членам Евразийского экономического союза Владимир Путин отметил, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать «одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов» создающегося многополярного мира. Ранее президент России указывал на то, что многополярность — по сути, единственным шансом для Европы на восстановление политической и экономической субъектности.
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Недавно канцлер Германии Олаф Шольц тоже предположил, что в дальнейшем мир будет многополярным. По его мнению, будут действовать уже не два блока, а «целый ряд влиятельных государств» — в Азии, Африке, Латинской Америке.
США
Владимир Путин
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