Мир 10 февраля 2023, 07:34 Американский журналист рассказал, как Путин изменил мир Журналист из США Хинкль: президент РФ Путин сделал мир многополярным Пресс-служба Кремля

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Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным. Хинкль поделился своим мнением в Twitter.

«Путин привел нас в многополярный мир», — заявил он.

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О том, что в мире намечаются контуры многополярности, не раз говорил и сам российский президент. В конце января в обращении к членам Евразийского экономического союза Владимир Путин отметил, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать «одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов» создающегося многополярного мира. Ранее президент России указывал на то, что многополярность — по сути, единственным шансом для Европы на восстановление политической и экономической субъектности.

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Недавно канцлер Германии Олаф Шольц тоже предположил, что в дальнейшем мир будет многополярным. По его мнению, будут действовать уже не два блока, а «целый ряд влиятельных государств» — в Азии, Африке, Латинской Америке.