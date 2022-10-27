«За этим будущее». Путин заявил о важности суверенного развития каждой страны | 360°

Общество 27 октября 2022, 19:38 «За этим будущее». Путин заявил о важности суверенного развития каждой страны Президент Путин: суверенное развитие должно быть у всех стран, будущее за этим РИА "Новости"

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У всех стран мира должно быть право и возможность суверенного развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его мнению, будущее стоит именно за этим.

Глава государства подчеркнул, что мир по своей природе очень многообразен, а попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены. По его мнению, фундаментом, на котором должно строиться общее будущее, должно быть достоинство человека, уважение исторических традиционных ценностей каждой страны.

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«Их отличие от неолиберальных в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из исторического опыта, культуры. Их нужно уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ», — отметил президент.

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Он напомнил о важности уважения к особенностям истории и культуры всех народов и цивилизаций. В этом, по словам Путина, должен быть общий интерес, в том числе и интерес Запада, который сейчас быстро превращается в меньшинство на мировой арене.

Президент обратил внимание на его попытки вмешиваться в дела других стран, стремление диктовать условия даже союзникам, внедрять странные и чуждые тенденции.

«[Они] пусть делают что хотят, но не надо требовать этого от других. <…> Мы в чужой двор не лезем», — заметил Путин.

Он подчеркнул, что многополярность сейчас является реальным и, по сути, единственным шансом для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность, которая сейчас сильно ограничена.