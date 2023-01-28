Мир 28 января 2023, 23:15 Шольц выступил за многополярный мир Канцлер Германии Шольц выступил за сотрудничество стран в многополярном мире РИА «Новости»

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Глава немецкого правительства Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором государства поддерживают партнерские отношения. Об этом канцлер сказал в интервью La Nación перед визитом в Южную Америку.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал Шольц.

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По его словам, порядок должен быть основан на правилах, которые опираются на устав ООН. Страны должны признавать права человека и верховенство закона. И тогда вместе можно справиться со всеми стоящими вызовами, включая изменение климата и проблемы в экологии, добавил канцлер.

Шольц 28 сентября отправился в турне по странам Южной Америки. Он посетит Аргентину, Чили и Бразилию, где встретится с главами государств.

Ранее журналисты Politico напомнили Шольцу, что на заре своей политической карьеры он был ярым противником США. Тогда политик состоял в партии СДПГ.