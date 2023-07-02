02 июля 2023, 20:59
Американский телеканал заявил о смерти ветерана морской пехоты США в Краматорске
CBS: ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи погиб в Краматорске
Американский телеканал CBS сообщил о гибели ветерана пехоты США Яна Фрэнка Торторичи в Краматорске. Информацию подтвердили родственники военного.
Американский ветеран прибыл на Украину 15 месяцев назад, Торторичи находился в зоне СВО в составе интернационального легиона.
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Российские военные 27 июня высокоточным ударом по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске уничтожили двух генералов, до 50 офицеров и около 20 наемников и советников ВСУ.
Ранее американский канал CNN сообщил о минимум двух наемниках, пострадавших при ударе — Ник Дакворт рассказал, что он и британец Мо Хорник получили легкие ранения. Иностранец утверждал, что в пункте временной дислокации проходила вечеринка с участием журналистов и гуманитарных работников, а военных на тот момент было якобы «очень мало».
США
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Краматорск
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