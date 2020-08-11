Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Еще один представитель власти в США призвал лидера Белоруссии уйти в отставку. Это глава комитета сената США по международным делам Джим Риш.

«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем», — цитирует слова Риша РИА «Новости».

По словам американского сенатора, президент Белоруссии также должен перестать арестовывать обычных людей за то, что они просто высказывают свою позицию. Еще он призвал прекратить подавлять СМИ и отпустить всех задержанных представителей прессы.

До этого старший демократ международного комитета в сенате США Менендес назвал состоявшиеся в Белоруссии выборы «фальсификацией и трагедией» и призвал провести новые.

Ранее с подобным заявлением выступил и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.

В Белоруссии два дня подряд идут столкновения местных жителей с представителями ОМОНа и милицией. Протестующих разгоняют дубинками, используют водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.