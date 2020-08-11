В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы

Старший демократ международного комитета в сенате США Менендес назвал состоявшиеся в Белоруссии выборы «фальсификацией и трагедией», и призвал провести новые. Он также заявил, что жители республики сильно рисковали ради свободы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление политика, распространенное его пресс-службой. Менендес предложили или пересчитать заново голоса, или провести новые выборы. Он также назвал полностью неприемлемым арест гражданина США Виталия Шклярова и продолжающиеся репрессии в отношении оппозиции. Демократ призвал международное сообщество не колебаться в поддержке демократии и народа, который заслуживает права выбрать своего представителя.

Менендес предложил администрации белого дома четко заявить, что никакие достижения в области американо-белорусской дружбы не будут иметь смысла, пока Минск не пересчитает правильно голоса или не проведет новые выборы.

«Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против Александра Лукашенко и его окружения», — заявил сенатор.

О необходимости введения антибелорусских санкций заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что ЕС не может смотреть на ситуацию сквозь пальцы.

«Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Белоруссии, поскольку то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы», — заявил он порталу delfi.lt.

По всей Белоруссии 9-10 августа прошли массовые столкновения с силовиками. Люди требовали аннулировать результаты выборов. Один из митинговавших погиб.