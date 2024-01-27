Мир 27 января 2024, 02:08 Американский полковник рассказал, чем обернется конфликт на Украине для США Макгрегор: украинский конфликт завершится катастрофическим поражением США РИА «Новости»

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США на пути к поражению в противостоянии на Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Конфликт заканчивается катастрофическим поражением Украины и Штатов», — сказал он.

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Ранее в эфире YouTube-канала Judging Freedom Макгрегор говорил, что на Украине мечтают о скорейшем завершении конфликта с Россией. Он рассказал про одного украинца, который заявил, что если бы у США «была хоть капля человечности», то Штаты «покончили бы с этой трагедией».

Также Макгрегор называл президента Украины Владимира Зеленского «абсолютным мошенником», который пытается продать свое государство, потому что деньги волнуют его больше народа. По мнению аналитика, если бы правдивые данные распространяли публично, то люди бы ясно понимали, кем на самом деле является украинский лидер.