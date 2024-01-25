Мир 25 января 2024, 10:54 «Абсолютный мошенник». Зеленского уличили в желании продать Украину подороже Полковник Макгрегор: Зеленский хочет продать Украину Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается продать страну — его гораздо больше волнуют деньги, чем народ. Таким мнением поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он отметил, что, если бы правду публично говорили и печатали, люди имели бы гораздо более ясное представление о том, кем является украинский лидер на самом деле.

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«Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа», — уверен Макгрегор.

Ранее он обращал внимание на то, что репутация США сильно пострадала из-за украинского конфликта. Провалы Соединенных Штатов в том, что касается Украины, выставили их посмешищем для всего мира, подчеркнул отставной военный. Дуглас Макгрегор отмечал, что в зоне спецоперации погибли более 400 американских военных, хотя Белый дом упорно скрывает это. Полковник назвал ложью слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что в зоне боевых действий якобы не погиб ни один американец.