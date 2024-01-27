Мир 27 января 2024, 01:45 Американский полковник заявил, что украинцы мечтают о завершении конфликта с Россией Полковник Макгрегор: украинцы хотят, чтобы США закончили конфликт с Россией РИА «Новости»

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На Украине просят поскорее завершить конфликт. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Сегодня я разговаривал с одним человеком оттуда (с Украины — прим. ред.), и он сказал, что, если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они покончили бы с этой трагедией как можно скорее», — заявил он.

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Макгрегор назвал Украину полностью истощенной. Он выразил уверенность, что страна держится только благодаря финансированию Запада. При этом серьезная часть денежной помощи оказывается в карманах чиновников.

Ранее газета Financial Times сообщила, что помощь Украине со стороны США «повисла на волоске». Этому поспособствовала победа экс-лидера Штатов Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне.